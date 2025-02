Várzea Grande apresenta 10 propostas para enfrentar emergência climática 2ª Conferência Municipal reforçou protagonismo do Município em temas ambientais Com o tema central “Emergência Climática: o desafio... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

2ª Conferência Municipal reforçou protagonismo do Município em temas ambientais

Com o tema central “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”, a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada no último dia 21, no Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), reuniu ao menos 300 participantes. O evento marcou um avanço significativo nas políticas ambientais do Município, com a formulação de 10 propostas estratégicas, divididas em cinco eixos temáticos, e a eleição de 10 delegados que representarão a cidade na 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, prevista para fevereiro deste ano.

Saiba mais sobre as propostas e o impacto da conferência no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Graciele Lacerda rebate seguidores e explica rotina da filha: ‘Um banho por dia’

Fabiana Scaranzi se forma em Psicologia aos 59 anos: ‘Ser o máximo de mim mesma’

Várzea Grande decreta situação de emergência e calamidade pública pelas fortes chuvas