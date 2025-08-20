Várzea Grande apresenta nova versão do Diário Municipal Com publicação no próprio site institucional, atual gestão consolida uma nova fase para publicidade de atos administrativos com economia... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 14h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h40 ) twitter

Com publicação no próprio site institucional, atual gestão consolida uma nova fase para publicidade de atos administrativos com economia, acesso e modernização da máquina pública. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande fez circular o decreto n° 70/2025 que dispõe sobre a homologação do Diário Eletrônico Municipal como forma exclusiva de publicidade dos atos administrativos, a partir desta quarta-feira (20).

Para saber mais sobre essa importante mudança na gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

