Várzea Grande articula com MPE criação de Comitê para Recuperação de Ativos A criação do Comitê será um marco para o fortalecimento da arrecadação municipal e promete impactar diretamente na capacidade de investimento... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A criação do Comitê será um marco para o fortalecimento da arrecadação municipal e promete impactar diretamente na capacidade de investimento da gestão pública em Várzea Grande. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), e o Procurador-Geral do Município, Maurício Magalhães Faria Neto, se reuniram ontem (30), com o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca Costa, o Procurador de Justiça Paulo Prado e a subprocuradora-geral de Planejamento e Gestão do Ministério Público, Anne Karine Louzich Hugueney Weigert. Na pauta, a criação de um Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos para o Município, com o objetivo de combater a evasão fiscal e recuperar valores devidos aos cofres públicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Sine Cuiabá 95 vagas para garçom e outras 243 oportunidades para pessoas sem experiência

Rafa Kalimann rebate críticas compra de livros decorativos: ‘Narrativas distorcidas’

Diálogos com a Sociedade debate sustentabilidade e saneamento