Várzea Grande atende vítimas de acidente na Serra de São Vicente
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande mobilizou equipes para prestar suporte às vítimas do acidente ocorrido na tarde desta...
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande mobilizou equipes para prestar suporte às vítimas do acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (15), na Serra de São Vicente, envolvendo um ônibus com 35 passageiros. Três ambulâncias foram enviadas ao local para auxiliar no resgate e garantir o transporte seguro dos pacientes. O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande também foi mobilizado, disponibilizando sete leitos adultos e seis pediátricos para receber as vítimas em estado estável.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT
