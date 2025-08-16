Várzea Grande atende vítimas de acidente na Serra de São Vicente A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande mobilizou equipes para prestar suporte às vítimas do acidente ocorrido na tarde desta... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 01h37 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande mobilizou equipes para prestar suporte às vítimas do acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (15), na Serra de São Vicente, envolvendo um ônibus com 35 passageiros. Três ambulâncias foram enviadas ao local para auxiliar no resgate e garantir o transporte seguro dos pacientes. O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande também foi mobilizado, disponibilizando sete leitos adultos e seis pediátricos para receber as vítimas em estado estável.

