Várzea Grande autoriza dois eventos de Carnaval 2025 Fiscalização de Postura Municipal manterá plantão especial para atender eventuais denúncias encaminhadas por órgãos como a Guarda Municipal... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 01/03/2025 - 18h06 )

Fiscalização de Postura Municipal manterá plantão especial para atender eventuais denúncias encaminhadas por órgãos como a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A secretaria municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, por meio da Coordenadoria de Fiscalização de Postura, informa que duas solicitações para a realização de eventos de Carnaval foram protocolizadas neste ano de 2025. As autorizações foram expedidas neste sábado,1ºª de março, após a conclusão das fiscalizações do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e dos fiscais de postura do município.

Saiba mais sobre as autorizações e a importância da fiscalização acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

