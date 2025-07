Várzea Grande avança e conquista 1º lugar no ranking estadual da plataforma Resolveu Transparência, respostas rápidas ao cidadão e digitalização da gestão pública marcam a transformação da Administração Municipal nesses... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h38 ) twitter

Transparência, respostas rápidas ao cidadão e digitalização da gestão pública marcam a transformação da Administração Municipal nesses primeiros seis meses. Município está prestes a conquistar o Selo Ouro No primeiro semestre de 2025, a Ouvidoria Geral da Prefeitura de Várzea Grande, vinculada à Controladoria-Geral do Município, registrou avanços em resolutividade, transparência e aproximação com o cidadão. O Município conquistou o 1º lugar no ranking estadual da plataforma Resolveu, do governo federal, superando as outras 141 cidades de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá.

Saiba mais sobre essa conquista e os avanços da gestão pública em Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

