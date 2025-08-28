Várzea Grande avança em projetos sociais para idosos e conselhos municipais
Recursos para ampliação das estruturas e dos atendimentos virão de uma parceria com o TJMT, que vai aplicar recursos vindos de Termos...
Recursos para ampliação das estruturas e dos atendimentos virão de uma parceria com o TJMT, que vai aplicar recursos vindos de Termos de Ajustamento de Condutas realizados pela justiça.
Recursos para ampliação das estruturas e dos atendimentos virão de uma parceria com o TJMT, que vai aplicar recursos vindos de Termos de Ajustamento de Condutas realizados pela justiça.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: