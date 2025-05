Várzea Grande celebra 158 anos com programação intensa e participativa “Estamos fazendo mais com menos, porém, com responsabilidade e competência. Nosso compromisso é com Várzea Grande e com a os várzea... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 19h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h28 ) twitter

“Estamos fazendo mais com menos, porém, com responsabilidade e competência. Nosso compromisso é com Várzea Grande e com a os várzea-grandenses. A cidade merece ser celebrada com trabalho, respeito e especialmente, com ações estruturantes. Estamos reescrevendo a história e fazer o que tem de ser feito “, afirmou a prefeita. A Prefeitura de Várzea Grande preparou uma ampla e diversificada programação para celebrar os 158 anos de emancipação político-administrativa do Município, comemorados oficialmente em 15 de maio. A agenda, que envolve ao menos 32 eventos, desde inaugurações até atividades culturais, esportivas e religiosas, segue até o fim do mês com o engajamento das 18 secretarias municipais, uma autarquia e um instituto, parceiros estaduais, legislativos e da sociedade civil organizada.

