Várzea Grande celebra data com fortalecimento da agricultura familiar e sucesso da Feira FAM Políticas públicas têm transformado o setor em pouco mais de seis meses. A 'feirinha' é vitrine de tudo de melhor que é produzido na... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 12h57 )

Políticas públicas têm transformado o setor em pouco mais de seis meses. A ‘feirinha’ é vitrine de tudo de melhor que é produzido na cidade e pelos pequenos produtores. Atual gestão apoia, fomenta e dá visibilidade. Amanhã, dia 25 de agosto, se comemora o Dia Nacional do Feirante. Nesta data, Várzea Grande destaca o protagonismo dos homens e mulheres que acordam cedo, para plantar ou vender frutas, verduras e alimentos variados e recebem cada cliente com disposição e sorriso no rosto. Mais do que rotina, quem produz e quem comercializa na feira se torna símbolo de resistência, identidade cultural e desenvolvimento sustentável.

