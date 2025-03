Várzea Grande celebra Dia da Mulher com avanços na nova gestão A prefeitura conta com mais de 5,8 mil mulheres no funcionalismo, o que representa 60% do universo de servidores públicos municipais... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 14h05 ) twitter

A prefeitura conta com mais de 5,8 mil mulheres no funcionalismo, o que representa 60% do universo de servidores públicos municipais e que desempenham funções essenciais e de liderança em todas as áreas da administração. São nove secretárias e sete adjuntas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as conquistas e avanços da gestão de Flávia Moretti em Várzea Grande!

