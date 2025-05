Várzea Grande certifica 76 reeducandos por meio do Programa Mais MT – Muxirum

Momento MT |Do R7

Setenta e seis reeducandos do Complexo de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, recebem certificados de conclusão do curso de alfabetização oferecido pelo Programa Mais MT – Muxirum, durante cerimônia realizada no auditório da própria unidade prisional.

