Várzea Grande continua com a campanha de levantamento de dados de pessoas com deficiência Em mais uma ação inédita da atual gestão, a prefeitura quer conhecer e dimensionar essa população que demanda de atenção especial e... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 20h38 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h38 )

Em mais uma ação inédita da atual gestão, a prefeitura quer conhecer e dimensionar essa população que demanda de atenção especial e assim, colocar em prática políticas públicas que gerem resultados. A Prefeitura de Várzea Grande continua com a campanha ‘Incluir para Progredir’ que consiste em realizar um índice e levantamento de dados de números de pessoas com deficiência no município. O cadastro está sendo realizado pelo site da Prefeitura pelo link: https://varzeagrande.mt.gov.br/inclusao-para-todos

