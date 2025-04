Várzea Grande contrata Fipe para iniciar concessão do sistema de água e esgoto A Prefeitura de Várzea Grande deu início ao processo de concessão privada do sistema de água e esgoto do município com a contratação...

A Prefeitura de Várzea Grande deu início ao processo de concessão privada do sistema de água e esgoto do município com a contratação, nesta quinta-feira (3), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A entidade será responsável por elaborar um diagnóstico técnico do abastecimento e saneamento básico da cidade, primeiro passo para a transferência da gestão do Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) à iniciativa privada, conforme anunciou a prefeita Flávia Moretti (PL).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no abastecimento de água em Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: