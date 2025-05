Várzea Grande convoca população para pré-conferências municipais de Assistência Social “Conferência é um planejamento participativo, onde cada cidadão poderá contribuir para a construção de uma Várzea Grande mais justa... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Conferência é um planejamento participativo, onde cada cidadão poderá contribuir para a construção de uma Várzea Grande mais justa, inclusiva e solidária”, pontua a secretária Cristina Saito. “As pré-conferências são momentos preparatórios que possibilitam aos usuários dos serviços de assistência social, trabalhadores, gestores e a comunidade em geral, dialogar sobre os avanços e os desafios da política de assistência social no nosso Município. Queremos ouvir todos e construir juntos propostas que realmente façam a diferença”, afirmou a secretária de Assistência Social de Várzea Grande, Cristina Saito. Com esse convite, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, convoca toda a população para participar das pré-conferências municipais que antecedem a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O tema central deste ano — “20 anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência” — celebra duas décadas do Sistema Único de Assistência Social e propõe um espaço democrático de reflexão, avaliação e construção de propostas para o fortalecimento da política pública na área. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá convoca 81 aprovados para unidades educacionais

Prefeitura debate ações contra queimadas com estudantes e líderes comunitários

Especialistas alertam Congresso sobre impasse ambiental com avanço da IA