Várzea Grande divulga tema central da VII Conferência Municipal da Cidade Evento tem como missão discutir a cidade que todos os várzea-grandenses querem ver nos próximos anos. Planejar e construir ouvindo... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h38 )

Evento tem como missão discutir a cidade que todos os várzea-grandenses querem ver nos próximos anos. Planejar e construir ouvindo a população, poder público e sociedade civil organizada. A Prefeitura de Várzea Grande realiza, nesta quinta-feira (10), a sétima Conferência Municipal da Cidade. O tema central é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. O evento ocorrerá no auditório cinco do bloco D do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) das 07h30 às 18h.

