Várzea Grande e Cuiabá aderem à Central de Conciliação de Saúde Pública O objetivo da parceria é reduzir a judicialização da saúde e otimizar os gastos públicos com procedimentos médicos e hospitalares Várzea... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h07 ) twitter

O objetivo da parceria é reduzir a judicialização da saúde e otimizar os gastos públicos com procedimentos médicos e hospitalares Várzea Grande e Cuiabá se uniram ao poder Judiciário de Mato Grosso e ao governo do Estado, para a criação da Central de Conciliação de Saúde Pública. A prefeita Flávia Moretti (PL), e a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, participaram na tarde de ontem (03), da solenidade, realizada na sede do Tribunal de Justiça, que marcou a adesão dos dois municípios.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

