Várzea Grande é destaque em premiação por simplificação empresarial

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, foi agraciado pela Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) com três prêmios de excelência em integração e simplificação. A premiação ocorreu durante a abertura do 2º Congresso de Registro Empresarial de Mato Grosso, no Centro de Eventos do Pantanal. Várzea Grande obteve a 2ª colocação na categoria Viabilidade e Licenciamento, a 3ª posição em Licenciamento e a 5ª em Viabilidade.

