Várzea Grande economiza mais de R$ 23 milhões em pregão eletrônico

“O objetivo foi garantir aquisição de produtos de qualidade com um preço justo, maximizando o uso dos recursos públicos. Nossa equipe se empenhou para obter a melhor proposta possível, assegurando transparência e economicidade” A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Administração, alcançou uma economia expressiva de R$ 23.386.791,75 no Pregão Eletrônico nº 36/2024 para a aquisição de gêneros alimentícios. O certame visa atender, durante um ano, as demandas das secretarias municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Assistência Social e Saúde.

Para mais detalhes sobre essa economia significativa e o impacto na gestão pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

