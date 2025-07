Várzea Grande entrega 444 títulos de propriedade aos moradores do 8 de Março Documentos estão registrados em cartório e serão entregues de forma gratuita, garantindo a posse legal dos imóveis Na próxima terça... Momento MT|Do R7 13/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 13/07/2025 - 10h57 ) twitter

Documentos estão registrados em cartório e serão entregues de forma gratuita, garantindo a posse legal dos imóveis. Na próxima terça-feira, 15 de março, às 18h30, a Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Poder Judiciário, realiza a entrega de 444 títulos de propriedade registrados em cartório aos moradores do Residencial 8 de Março. A cerimônia será realizada no Ginásio Antônio Sotero de Almeida, localizado na Rua Vila Alegre com a Rua Julião de Brito, região do Grande Parque do Lago.

Saiba mais sobre essa conquista histórica e o impacto positivo na vida das famílias no nosso parceiro Momento MT.

