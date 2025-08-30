Várzea Grande finaliza ‘Agosto Lilás’ efetivando novas políticas públicas no combate à violência contra mulher
Mais uma vez, a atual gestão faz história ao propor projetos de proteção efetiva e de conscientização de toda população em relação...
Mais uma vez, a atual gestão faz história ao propor projetos de proteção efetiva e de conscientização de toda população em relação aos direitos da mulher e por estimular o fomento de projetos e ações práticas. A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um salto no combate à violência doméstica em uma ação pioneira com a efetivação de três novas políticas públicas no Município. Na manhã desta sexta-feira (29), em uma audiência pública realizada pelo Executivo Municipal na Câmara de Várzea Grande, a atual gestão apresentou projetos inovadores que vão ampliar e auxiliar a rede proteção e apoio às mulheres.
