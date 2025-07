Várzea Grande forma comissão para acompanhar estudos técnicos sobre saneamento básico A elaboração deste estudo é fundamental à valoração do DAE e, então, a formalização e publicação do edital de Procedimento de Manifestação... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h58 ) twitter

A elaboração deste estudo é fundamental à valoração do DAE e, então, a formalização e publicação do edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para início de processo de concessão pública. A Prefeitura de Várzea Grande instituiu Comissão de trabalho para acompanhar, alinhar tecnicamente e executar ações relativas ao contrato firmado com Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) que está realizando estudos técnicos sobre a viabilidade da concessão do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

