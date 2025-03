Várzea Grande forma novos especialistas e apresenta aprovados na residência médica Novos profissionais em clínica médica e cirurgia geral chegam para ampliar e prestar serviços de maior qualidade aos várzea-grandenses... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos profissionais em clínica médica e cirurgia geral chegam para ampliar e prestar serviços de maior qualidade aos várzea-grandenses A Comissão de Residência Médica do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande realizou ontem (28), na sede do Conselho Regional de Medicina (CRM), a formatura de Conclusão de Residência Médica – em clínica médica e cirurgia geral – e na ocasião, foi feita também a apresentação dos novos aprovados do Processo Seletivo, promovido pelo município, para preenchimento de quatro vagas para residência.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde de Várzea Grande no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Limpeza de canais é realizada em bairros de Várzea Grande a partir de solicitações da população

Governo reúne com Prefeitura de Cuiabá e propõe auxílio no combate à dengue e chikungunya

Prefeito se reúne com governo e Ministério da Saúde para enfrentar alta em casos de dengue e chikungunya