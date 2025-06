Várzea Grande fortalece segurança com 300 novas pistolas O armamento, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, foi doado pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h56 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande recebeu reforço na segurança pública com a entrega de 300 pistolas Taurus PT940, calibre 40, destinadas exclusivamente à Guarda Municipal. O armamento, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, foi doado pelo governo do Estado, via Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e da Polícia Civil, e representa um avanço inédito para a atuação da corporação no Município.

