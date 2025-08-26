Logo R7.com
Várzea Grande garante mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na saúde

Projetos de lei, de autoria do Executivo Municipal, foram aprovados de maneira unânime pelos vereadores. A Prefeitura de Várzea Grande receberá nos próximos meses cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras importantes para a saúde pública municipal.

