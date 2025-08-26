Várzea Grande garante mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na saúde Projetos de lei, de autoria do Executivo Municipal, foram aprovados de maneira unânime pelos vereadores A Prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Projetos de lei, de autoria do Executivo Municipal, foram aprovados de maneira unânime pelos vereadores. A Prefeitura de Várzea Grande receberá nos próximos meses cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras importantes para a saúde pública municipal.

Não perca a oportunidade de entender como esses investimentos vão transformar a saúde em Várzea Grande! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Obras na rua Maria Amorim de Arruda seguem com instalação de meio-fio, sarjetas e bocas de lobo

Faccionado que atuava com tráfico de drogas e como olheiro é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

Corpo de Bombeiros combate 27 incêndios florestais nesta terça-feira (26)