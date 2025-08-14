Logo R7.com
Várzea Grande intensifica vacinação contra o sarampo em todas as unidades básicas de saúde

O sarampo, doença que havia sido considerada erradicada no Brasil em 2016, voltou a representar risco à saúde pública. A reintrodução...

O sarampo, doença que havia sido considerada erradicada no Brasil em 2016, voltou a representar risco à saúde pública. A reintrodução do vírus ocorreu devido à circulação da doença em países que fazem fronteira com o Brasil, o que facilitou sua entrada novamente no território nacional. Atualmente, já há casos confirmados no estado do Tocantins, reforçando a necessidade de ações preventivas.

