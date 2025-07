Várzea Grande lança mutirão de cirurgias eletivas para reduzir filas de espera Início de mais uma força-tarefa de profissionais e unidades hospitalares que visa atender, com mais celeridade, pacientes que aguardam... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Início de mais uma força-tarefa de profissionais e unidades hospitalares que visa atender, com mais celeridade, pacientes que aguardam cirurgias já reguladas. Com o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos e garantir mais agilidade no atendimento à população, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lança nesta sexta-feira, 1º de agosto, às 9h, no auditório I, Bloco B, da Univag, o mutirão de cirurgias eletivas, o “Acelera Saúde”.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seduc publica portaria que regulamenta hora-atividade dos profissionais da rede estadual

PRF apoia ação educativa de trânsito em Barra do Garças (MT)

PF prende foragido por estupro de vulnerável em Sergipe