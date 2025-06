Várzea Grande lança projeto “Quintais de Turismo e de Cultura” Iniciativa foi selecionada como um dos 15 cases inspiradores de turismo em Mato Grosso, entre mais de 200 projetos inscritos Antes... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h37 ) twitter

Iniciativa foi selecionada como um dos 15 cases inspiradores de turismo em Mato Grosso, entre mais de 200 projetos inscritos. Antes mesmo da abertura oficial da FIT Pantanal 2025, a cidade de Várzea Grande já se destacou no evento com o lançamento do projeto “Quintais de Turismo e de Cultura de Várzea Grande”. A apresentação foi na tarde de ontem (5), no auditório Pássaros do Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, durante o Conexão FIT. O projeto foi conduzido pelo superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município, Edu Sá.

