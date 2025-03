Várzea Grande marca presença e reforça necessidade da gestão participativa Junto a outros representantes mato-grossenses, Município aprofunda discussões essenciais acerca da Política Nacional de Saúde, contribuindo... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h06 ) twitter

Junto a outros representantes mato-grossenses, Município aprofunda discussões essenciais acerca da Política Nacional de Saúde, contribuindo para o fortalecimento da atenção à saúde nos municípios. A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, participou, nesta manhã (19), do 2º Congresso Cosems/MT, realizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems/MT). O evento acontece no Hotel Inter Cuiabá, e tem o objetivo de promover debates essenciais sobre a Política Nacional de Saúde, com foco na gestão participativa, no Pacto Federativo e na humanização dos serviços de saúde, contribuindo para o fortalecimento da atenção à saúde nos municípios de Mato Grosso.

