Várzea Grande marca presença na 42º FIPe com estande “Salve a Data” Município vai aproveitar a grande vitrine do Festival Internacional de Pesca Esportiva para apresentar o seu 1º Festival de Pesca Esportiva... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Município vai aproveitar a grande vitrine do Festival Internacional de Pesca Esportiva para apresentar o seu 1º Festival de Pesca Esportiva de Bonsucesso, que será realizado em setembro. A Prefeitura de Várzea Grande participa pela primeira vez, e com estande, do 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe), em Cáceres, o maior evento de pesca esportiva e pesca embarcada em água doce do mundo que será realizado de 6 a 10 deste mês. Localizado na praça Barão do Rio Branco, no pavilhão de artesanato, o espaço do Município levará ao público um pouco da cultura, turismo e artesanato local, além de anunciar o “Salve a Data” para o 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande, que previsto para setembro, no Distrito de Bonsucesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

PM prende homem por invasão à domicílio, tentativa de furto e lesão corporal

PF, RF e PM apreendem 70 kg de cocaína no Paraná

PF, RF e PM apreendem mercadorias descaminhadas no Paraná