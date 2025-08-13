Várzea Grande marca presença na abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-MT
A Prefeitura de Várzea Grande foi representada pela secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, arquiteta Manoela Rondon, na solenidade de abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais de Mato Grosso (CEP-MT), realizada nesta quarta-feira (13), no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Cuiabá. Manoela participou do evento representando a prefeita Flávia Moretti e destacou a importância da integração entre engenharia, agronomia, geociências e gestão pública para o crescimento sustentável das cidades.
