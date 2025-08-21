Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Várzea Grande marca presença na Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso

Secretários e técnicos da prefeitura participaram das discussões e apresentaram propostas aprovadas na etapa municipal da Conferência...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Secretários e técnicos da prefeitura participaram das discussões e apresentaram propostas aprovadas na etapa municipal da Conferência. A Prefeitura de Várzea Grande marcou presença na 6ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso. O evento foi realizado em Cuiabá, entre os 18 a 20 deste mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.