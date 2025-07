Várzea Grande oficializa propostas da 11ª Conferência de Assistência Social Resolução traz ainda os nomes dos representantes estaduais eleitos durante os debates e que irão, agora, participar da 15ª Conferência... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h57 ) twitter

Resolução traz ainda os nomes dos representantes estaduais eleitos durante os debates e que irão, agora, participar da 15ª Conferência Estadual de Assistência Social, entre os dias 8 e 10 de outubro, em Cuiabá. Foi publicada nesta quinta-feira, 10 de julho, no Diário Oficial dos Municípios, a Resolução nº 16/2025, com as propostas aprovadas durante a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, realizada no início deste mês. Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência reafirmou o compromisso da cidade com a garantia de direitos e o fortalecimento das políticas públicas sociais.

