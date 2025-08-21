Várzea Grande participa pela primeira vez do Salão Nacional do Turismo
“Nosso turismo vive um momento único de crescimento: realizamos um planejamento que o setor nunca teve, inserindo o município em eventos...
“Nosso turismo vive um momento único de crescimento: realizamos um planejamento que o setor nunca teve, inserindo o município em eventos regionais e nacionais, tirando do papel projetos” Várzea Grande está presente, de hoje (21) até sábado (23), no Salão e no Feirão do Turismo, promovidos pelo Ministério do Turismo no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT
