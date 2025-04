Várzea Grande pode ganhar rota oficial de acesso ao Pantanal Projeto de Lei tem o objetivo de transformar o trecho em um corredor turístico e ecológico, impulsionando o turismo sustentável e a... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 03h25 (Atualizado em 05/04/2025 - 03h25 ) twitter

Projeto de Lei tem o objetivo de transformar o trecho em um corredor turístico e ecológico, impulsionando o turismo sustentável e a economia regional, impactando diretamente no desenvolvimento econômico da cidade. A rodovia MT-050, no trecho que liga Várzea Grande a Poconé, poderá receber uma nova e estratégica identidade: “Estrada Parque do Pantanal de Várzea Grande”. A proposta está no Projeto de Lei nº 475/2025, de autoria do deputado estadual Elizeu Nascimento, e tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tem o objetivo de transformar o trecho em um corredor turístico e ecológico, impulsionando o turismo sustentável e a economia regional.

