Várzea Grande realiza 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres

A programação inclui debates organizados em quatro eixos temáticos que trazem ao debate desde a garantia de direitos à autonomia financeira. A 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres será realizada nesta sexta-feira, 25 de julho, das 8h às 18h, no Centro de Convivência para Idosos Vovô Zeid Sacre, no bairro Ipase, em Várzea Grande. O evento é promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM-VG) e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”.

