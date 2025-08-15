Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Várzea Grande realiza ações de saúde em quatro locais neste sábado (16.08)

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande promove, neste sábado (16.08), uma série de ações voltadas para prevenção, cuidados...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande promove, neste sábado (16.08), uma série de ações voltadas para prevenção, cuidados e promoção da saúde em diferentes pontos do município.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as ações de saúde e como participar!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.