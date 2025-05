Várzea Grande realiza cirurgia bariátrica pelo SUS e transforma vida de paciente que aguardava há mais de dois anos A iniciativa faz parte de uma parceria entre o governo do Estado, Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de... Momento MT|Do R7 17/05/2025 - 12h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o governo do Estado, Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Santa Rita Um novo capítulo na saúde pública de Várzea Grande começou a ser escrito com a realização da primeira cirurgia bariátrica feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Santa Rita. O procedimento de alta complexidade, realizado no dia do aniversário de 158 anos de fundação de Várzea Grande, ontem, 15 de maio, representa esperança e mais qualidade de vida para pacientes que aguardam na fila por uma chance de recomeçar.

Para saber mais sobre essa importante conquista na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF realiza prisão em flagrante por crime ambiental durante Operação AIFA em Paranaguá/PR

Escolas da Rede Estadual promovem atividades comunitárias e esportivas aos sábados

Batalhão Ambiental apreende 20 quilos de pescado irregular e aplica multa de R$ 12 mil