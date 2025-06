Várzea Grande realiza “Dia D” com lançamento do plano de ação Com essa parceria, a prefeitura quer elevar as taxas de vacinação, principalmente, nas comunidades que apresentam baixa adesão à imunização... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h57 ) twitter

Com essa parceria, a prefeitura quer elevar as taxas de vacinação, principalmente, nas comunidades que apresentam baixa adesão à imunização contra gripe e a atualizar o cartão vacinal. A ideia é compartilhar responsabilidades junto às famílias. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promove amanhã, quarta-feira (18), às 9h, o “Dia D” de lançamento do Plano de Integração das Ações de Vacinação nas Escolas. A iniciativa por objetivo trabalhar a importância da imunização nas unidades escolares do Município, orientando e conscientizando as crianças a estarem vacinadas e fortalecendo o envolvimento da comunidade escolar na prevenção de várias doenças.

