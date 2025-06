Várzea Grande realiza Festival Paralímpico neste sábado, dia 14 Evento será realizado simultaneamente em 154 cidades brasileiras neste final de semana, e contará com a participação de mais de 19... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h35 ) twitter

Momento MT

Evento será realizado simultaneamente em 154 cidades brasileiras neste final de semana, e contará com a participação de mais de 19 mil inscritos. Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), através da Superintendência de Esporte e Lazer, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realiza na manhã desse sábado (14), no ginásio Poliesportivo Fiotão, a primeira Edição do Festival Paralímpico 2025.

