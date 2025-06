Várzea Grande realiza mais uma cirurgia inédita: a de coluna Luciano foi o primeiro paciente operado no Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande. Paciente de 41 anos foi vítima de... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h57 ) twitter

Luciano foi o primeiro paciente operado no Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande. Paciente de 41 anos foi vítima de atropelamento. O Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG) escreveu, no último domingo, 8, mais uma nova e importante página na história da saúde pública do Município. Pela primeira vez, uma cirurgia de coluna – procedimento de alta complexidade – foi realizada na própria unidade hospitalar, sem a necessidade de transferência para hospitais estaduais. A conquista representa um salto significativo na autonomia do sistema municipal de saúde e uma esperança real para pacientes que antes enfrentavam longas filas de espera pela regulação.

Para saber mais sobre essa importante conquista na saúde de Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

