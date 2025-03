Várzea Grande realiza noite de eventos em celebração ao Mês da Mulher Os dois eventos reforçaram a necessidade de união entre as mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e valorização... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os dois eventos reforçaram a necessidade de união entre as mulheres e o fortalecimento das políticas públicas de proteção e valorização das várzea-grandenses. A noite desta quinta-feira, (13), foi marcada por dois importantes eventos do projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, reforçando o compromisso do município com o fortalecimento feminino e o combate à violência contra mulher. A programação contou com a Roda de Conversa “Março para Elas”, organizada pela vereadora Rosy Prado, no Parque Municipal Bernardo Berneck, e com o “Quintou na OAB”, promovido pela Comissão da Mulher da OAB de Várzea Grande. Ambos os eventos contaram com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL).

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra a própria irmã

Polícia Civil prende suspeito de agredir e ameaçar namorada de 19 anos

Trabalho integrado garante suspensão temporária da cobrança de esgoto