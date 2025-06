Várzea Grande realiza panfletagem para conscientização no Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil Com o tema “Todos juntos contra o trabalho infantil – lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil!”, a campanha visa... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Com o tema “Todos juntos contra o trabalho infantil – lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil!”, a campanha visa ampliar a prevenção e combater situações que colocam em risco os direitos de crianças e adolescentes. Nos dias 11 e 12 de junho, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza uma série de ações de conscientização em alusão ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. A principal atividade será a panfletagem em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de sensibilizar comerciantes, consumidores e pedestres sobre os prejuízos do trabalho infantil e incentivar a denúncia por meio do Disque 100.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida das crianças em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão sobre aposentadoria especial de agentes de saúde começa a funcionar

FEAFTUR 2025 bate recorde de faturamento com expansão e maior participação popular

Fred Gahyva propõe Clínica Móvel da Família para ampliar atendimentos em comunidades de Cuiabá