Várzea Grande realiza patrolamento na estrada do cemitério da Passagem da Conceição Os trabalhos seguem em andamento em outros bairros ao longo das próximas semanas A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os trabalhos seguem em andamento em outros bairros ao longo das próximas semanas A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, realizou o patrolamento na entrada do cemitério da Passagem da Conceição. O serviço tem o objetivo de nivelar e melhorar as condições da via, utilizando máquinas de terraplanagem para facilitar o tráfego de veículos e pedestres.

Saiba mais sobre essa importante ação e outras iniciativas da prefeitura consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seciteci oferta 150 vagas para curso gratuito de habilidades para o mundo do trabalho

Polícia Civil cumpre mandados em investigação de comércio de peças de veículos sem chassi em Colíder

FICCO/Ilhéus e FICCO/AL prendem foragido pelo crime de estelionato