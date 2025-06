Várzea Grande realiza “V Conferência Municipal da Pessoa Idosa” com foco em equidade, direitos e participação “Estamos trabalhando para garantir que os idosos tenham voz ativa na formulação de políticas públicas. O envelhecimento é plural e... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Estamos trabalhando para garantir que os idosos tenham voz ativa na formulação de políticas públicas. O envelhecimento é plural e precisa ser tratado com respeito, equidade e participação efetiva” A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e do Conselho Municipal do Idoso, promove nesta quinta-feira, 27 de junho, a “V Conferência Municipal da Pessoa Idosa”, com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direito e Participação”. O evento será nas dependências do Centro de Convivência Vovô Zeid Sacre, reunindo representantes da sociedade civil, autoridades e profissionais envolvidos na defesa dos direitos da pessoa idosa.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Riqueza cultural dos indígenas de MT é tema de apresentações na Escola Estadual Cesário Neto, em Cuiabá

Tombamento de carreta na “Curva do S” deixa motorista ferido e encarcerado

Setasc realiza seminário em prol do enfrentamento à violência contra idosos em Cuiabá