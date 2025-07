Várzea Grande recebe 90 dispositivos móveis para modernizar atendimento A ideia é que eles sejam utilizados não só por quem atua em campo, mas também nas unidades de saúde, como instrumento de comunicação... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h38 ) twitter

A ideia é que eles sejam utilizados não só por quem atua em campo, mas também nas unidades de saúde, como instrumento de comunicação e gestão. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, recebeu 90 dispositivos móveis que serão utilizados por profissionais da saúde nas unidades básicas e em ações de campo. A entrega foi realizada na sede da superintendência estadual do Ministério da Saúde, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a modernização do atendimento em Várzea Grande!

