Várzea Grande recebe projeto 'Quero Mais Cultura' no Mapim Evento contará com a participação de outras secretarias municipais que vão promover plantio de árvores, teatrinho da GM e apresentação... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h26 )

Evento contará com a participação de outras secretarias municipais que vão promover plantio de árvores, teatrinho da GM e apresentação da Banda Municipal. A população de Várzea Grande vai contar com mais uma opção de lazer e entretenimento gratuitos no próximo sábado, dia 22. A dupla humorística Nico e Lau irá levar sua arte ao público com o Projeto 6º Quero Mais Cultura, na Praça Cultural do Mapim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

