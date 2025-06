Várzea Grande recebe R$ 11,7 milhões em repasse do Estado e novos equipamentos hospitalares Saúde pública municipal concretiza mais um avanço no cuidado com a população, em menos de seis meses de gestão. Parceria vai reconstruir... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h58 ) twitter

Saúde pública municipal concretiza mais um avanço no cuidado com a população, em menos de seis meses de gestão. Parceria vai reconstruir o telhado do PS. Virada de página para a unidade e para usuários A saúde pública de Várzea Grande será fortalecida com novos investimentos. Amanhã, 3 de junho, às 14h, a Secretaria Municipal de Saúde será palco da entrega oficial de equipamentos hospitalares feita pelo governo do Estado de Mato Grosso, em um ato que contará com a presença de autoridades estaduais e municipais.

