Várzea Grande recebe Selo Ouro e amplia fatia de ICMS em prol da Educação

A entrega do prêmio ocorreu nesta segunda-feira, (10), no Centro Internacional de Convenção do Brasil, em Brasília/DF e foi recebido pessoalmente pela prefeita Flávia Moretti. O município de Várzea Grande conquistou o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Ouro, conferido pelo Ministério da Educação, por meio do Programa Compromisso com a Alfabetização.

Saiba mais sobre essa conquista e seus impactos na educação consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

