Várzea Grande recebe três novos residenciais e anuncia investimentos para o Novo Mundo “Já entregamos uma creche nesta região e vamos buscar mais uma, além de uma nova Unidade Básica de Saúde aqui no Novo Mundo”, afirmou... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Já entregamos uma creche nesta região e vamos buscar mais uma, além de uma nova Unidade Básica de Saúde aqui no Novo Mundo”, afirmou Flavia Moretti. A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli, ambos do PL, participaram nesta segunda-feira (7), da inauguração 125 casas populares de três residenciais em Várzea Grande e anunciaram novos investimentos em equipamentos públicos para a região do Novo Mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva

PF fiscaliza empresas de segurança privada, em Serra/ES, durante a Feira dos Municípios

Comissão aprova mudanças no processo seletivo do Sisu