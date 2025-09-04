Várzea Grande reforça ações de prevenção antes do retorno do período chuvoso A falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população durante as fortes chuvas registradas no primeiro... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h57 ) twitter

A falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população durante as fortes chuvas registradas no primeiro semestre deste ano. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, intensificou as ações de manutenção preventiva em diversos pontos da cidade para reduzir riscos de alagamentos e enchentes durante o período chuvoso. O trabalho engloba a limpeza de bocas de lobo, canais de passagem de água, córregos, tubulações, canaletas e espaços públicos, garantindo melhor escoamento da água das chuvas.

